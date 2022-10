Schuster & Baier coachen Freiburg

In der Europa League-Partie gegen den FC Nantes am heutigen Abend (21:00 Uhr) stehen beim SC Freiburg die Co-Trainer Julian Schuster und Patrick Baier federführend an der Seitenlinie. Zudem steht Baier den Medien Rede und Antwort.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die beiden Assistenten ersetzen Cheftrainer Christian Streich, der aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht anwesend sein kann. Gleiches gilt für Co-Trainer Florian Bruns, der ebenfalls infiziert ist.