Tuchel will Ex-PSG-Schützling

Bei Paris St. Germain hatte Thomas Tuchel jahrelang Zugriff auf eine der besten Nachwuchsakademien weltweit. Viele französische Toptalente entwickelten sich dort prächtig und avancierten zu Kandidaten für die PSG-Profis – aber eben auch für die europäische Klubelite.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kays Ruiz-Atil ist einer dieser Pariser Rohdiamanten und hat bei seinem Ex-Trainer offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato erfuhr, zeigt Tuchels neuer Arbeitgeber FC Chelsea nach wie vor großes Interesse am hochveranlagten Achter. Schon seit einem Jahr beschäftigen sich die Blues mit Ruiz-Atil, man führte zudem bereits Gespräche mit dessen Entourage.

Nun bekleidet der Ex-Mentor des 18-Jährigen den Cheftrainerposten an der Stamford Bridge. Unter Tuchel absolvierte Ruiz-Atil seine ersten Partien im Profibereich – bislang sind es sieben an der Zahl. Dass sich das Londoner Interesse in der aktuellen Konstellation intensiviert hat, bedarf keiner großen Fantasie.