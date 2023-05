Bundesliga klopft an: Fortuna will mit Klarer verlängern

Christoph Klarer soll nach den Vorstellungen von Fortuna Düsseldorf einen neuen Vertrag erhalten. Laut der ‚Bild‘ führen die Verantwortlichen um Sportvorstand Klaus Allofs seit einiger Zeit Gespräche mit dem 22-jährigen Innenverteidiger. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge haben eine Reihe von Bundesligisten von der Entwicklung des Österreichers Notiz genommen.

Aktuell ist Klarer nur noch bis 2024 vertraglich gebunden. Sollte man sich bei den Rheinländern also nicht mit dem Abwehrprofi einigen können, dürfte diesen Sommer wohl ein Verkauf auf der Tagesordnung stehen. Der 1,91 Meter große Rechtsfuß war 2020 gegen eine geringe Ablöse von 400.000 Euro vom FC Southampton nach Düsseldorf gewechselt. Inzwischen ist Klarer unangefochtener Stammspieler in der Innenverteidigung. In 27 von 29 Ligaspielen stand der Abwehrhüne in der laufenden Spielzeit in der Startformation.

