Sevilla: Mehrere Klubs buhlen um Mir

Die Wege von Rafa Mir und dem FC Sevilla könnten sich im Sommer trennen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, sind sowohl der Stürmer als auch der Verein offen für einen Abgang. Interesse bekunde unter anderem der FC Valencia, für den der 26-Jährige bereits in seiner Jugend spielte. Für Valencia komme allerdings nur ein Leihgeschäft in Frage.

Sevilla ist der ‚Marca‘ zufolge durchaus dazu bereit, Mir leihweise gehen zu lassen, dann aber gegen Zahlung einer Leihgebühr oder die Integration einer Kaufklausel. Ajax Amsterdam zeigt laut dem Artikel dagegen Interesse an einer Festverpflichtung des Rechtsfußes. Mir wolle jedoch in Spanien bleiben. Dementsprechend ist das Angebot aus Valencia für den 1,91 Meter großen Sturmtank laut der Tageszeitung derzeit die attraktivste Option. An Sevilla ist Mir noch bis 2027 gebunden.

