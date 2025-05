Klarheit auch für Alonso: Ancelotti verkündet Datum der Entscheidung

Wie geht es mit Carlo Ancelotti weiter? Die Amtszeit des Trainers von Real Madrid ist in den letzten Zügen, der genaue Zeitpunkt der Trennung jedoch weiterhin offen. Der 65-Jährige könnte anschließend die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen, hierbei glichen die Nachrichten der vergangenen Tage einer Achterbahnfahrt.

Kurz nachdem von einer Zusage an den Verband berichtet wurde, folgte die Meldung, der Italiener habe doch noch abgesagt und liebäugele mit einem lukrativen Angebot aus Saudi-Arabien. Der Korb sei aber nicht einer endgültigen Absage gleichzusetzen, wonach eine Zusammenarbeit nun dem Vernehmen nach doch realistisch scheint.

Ancelotti spricht über Zeitpunkt der Entscheidung

Ancelotti lässt sich mit seiner Entscheidung Zeit und möchte diese erst nach Saisonende bekanntgeben. Das bekräftigte er auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Ligaspiel gegen Celta Vigo (14 Uhr): „Ich kann das klarstellen. Ich fühle eine große Zuneigung gegenüber diesem Klub, den Spielern und den Fans. Gleichzeitig habe ich großen Respekt. Also werde ich am 25. über meine Zukunft sprechen und nicht vorher.“

Streitigkeiten mit dem Klub werde es dabei nicht geben: „Wie gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen, was passieren wird. Was auch immer passiert, es wird ein fantastischer Abschied, weil ich diesem Klub sehr verbunden bin und umgekehrt auch. Ich hatte noch nie Streit mit dem Klub, nie. Das wird auch nicht passieren, denn ich werde es mir nicht herausnehmen, im letzten Moment noch eine Diskussion oder einen Streit mit dem Verein anzufangen. Es kann am 25. Mai 2025, 2026 oder 2030 sein – das weiß ich nicht. Aber der Tag meines Abschieds wird ein sehr schöner Tag sein.“

Da sich die Königlichen noch im Meisterkampf befinden, fokussiert sich der Coach nach eigener Aussage auf das Sportliche: „Wir denken in der Gegenwart, an die kommenden Spiele und daran, um die Meisterschaft zu kämpfen, bis zur letzten Sekunde im letzten Spiel, egal was passiert. Wir denken an nichts anderes.“ Als großer Favorit auf die Nachfolge von Ancelotti wird Xabi Alonso gehandelt. Auch der Leverkusen-Trainer vertröstete zuletzt die wartende Öffentlichkeit.