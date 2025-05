Real plant überraschende Verlängerungen

Die beiden Routiniers Luka Modric (39) und Lucas Vázquez (33) dürfen offenbar doch noch einmal auf eine Vertragsverlängerung bei Real Madrid hoffen. Wie die ‚as‘ berichtet, soll diese jedoch sehr kurz ausfallen. Die Königlichen planen demzufolge, die Kontrakte der beiden verdienten Profis, die Ende Juni auslaufen, noch einmal um zwei Wochen auszuweiten. So soll Modric und Vázquez ermöglicht werden, mit ihrer Mannschaft im Falle der Qualifikation an der K.o.-Phase der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Diese wird vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA ausgetragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Anschluss an das Turnier wird die Karriere des Duos bei Real nach derzeitigem Stand enden, da der Klub in diesem Sommer einen Umbruch plant und – sehr wahrscheinlich unter der Leitung von Xabi Alonso – eine verjüngte Mannschaft in der neuen Spielzeit wieder Titel holen soll. Für Modric bliebe in diesem Fall nur eine kleine Nebenrolle, dieser möchte allerdings noch mit Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2026 antreten. Vázquez wäre spätestens dann komplett außen vor, wenn Trent Alexander-Arnold (26) seinen Wechsel nach Madrid bekanntgibt.