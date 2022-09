Medien: Reis vor der Entlassung

Die gestrige 1:3-Derbyniederlage gegen den FC Schalke war wohl eine zu viel für Thomas Reis. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Trainer des VfL Bochum vor der Entlassung. Noch heute sei eine Entscheidung möglich, allerdings nicht vor dem Nachmittag.

Geschäftsführer Sport Patrick Fabian hält sich bedeckt, sagt lediglich: „Wir werden heute tief in die Analyse gehen.“ Der Blick auf die Fakten ist dagegen eindeutig: Alle sechs Ligaspiele der neuen Saison hat Bochum verloren, steht in der Tabelle abgeschlagen auf Platz 18.

„Davon geht die Welt nicht unter“

Reis selbst, dessen Vertrag 2023 ausläuft, will weitermachen: „Wenn es nach mir geht, würde ich gerne noch weitere Jahre bekommen. Sollte eine andere Entscheidung getroffen werden, dann ist es so. Davon geht die Welt auch nicht unter.“

Er sei „gesund, habe vieles in Bochum erreicht. Das soll für mich nicht das Ende der Fahnenstange sein.“ Seit drei Jahren ist Reis beim VfL Bochum im Amt, führte den Ruhrpottklub zum Aufstieg und Klassenerhalt.

Auch bei einem Abstieg in dieser Saison, hieß es einst von Vereinsseite, wolle man am Trainer festhalten: „Es gab genügend Aussagen im Vorfeld, dass man mit mir eventuell auch woanders spielen würde – ich will dieses Wort nicht in den Mund nehmen, weil es noch nicht so weit ist.”