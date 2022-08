VfB-Gerüchte um Yaremchuk

Roman Yaremchuk ist auf der Liste der potenziellen Nachfolger für Sasa Kalajdzic (25) beim VfB Stuttgart aufgetaucht. Wie ‚RMC‘-Journalist Sacha Tavolieri berichtet, ist der 1,91 Meter große Mittelstürmer von Benfica Lissabon ein Kandidat bei den Schwaben, sollte sich Kalajdzic noch bis Ende des Transferfensters verabschieden. Favorit ist der Bundesligist jedoch nicht.

Also Ablöse für den 26-jährigen Ukrainer sind 15 bis 20 Millionen Euro im Gespräch. Eine Summe, die der FC Brügge dem Bericht zufolge zahlen würde. Eine Einigung zwischen den Klubs liege in der Luft. Der belgische Topklub verfügt nach dem Verkauf von Charles De Ketelaere (21) an den AC Mailand über das nötige Kleingeld für Yaremchuk. In Belgien ging der Rechtsfuß bereits für die KAA Gent auf Torejagd, ehe er im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro zu Benfica wechselte. Für die Portugiesen erzielte er in bislang 48 Pflichtspielen neun Treffer.