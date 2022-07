Neuer Innenverteidiger im Anflug auf Bochum

Mit Armel Bella-Kotchap (20/FC Southampton), Maxim Leitsch (24/Mainz 05) und Saulo Decarli (30/Eintracht Braunschweig) verliert der VfL Bochum gleich drei Innenverteidiger. Ersatz soll bereits im Laufe des heutigen Freitags an der Castroper Straße aufschlagen.

Wie zunächst das VfL-Magazin ‚Tief im Westen‘ berichtete, sind die Verhandlungen mit Ivan Ordets bereits „weit fortgeschritten“. ‚RevierSport‘ bestätigt die Informationen. Mehr noch: Laut der Sportzeitschrift soll der ukrainische Innenverteidiger in Diensten des russischen Klubs Dinamo Moskau am späten Freitagabend in Bochum eintreffen.

Dort soll der 29-Jährige direkt den Medizincheck absolvieren und die entsprechenden Verträge unterschreiben, sodass er bereits am kommenden Sonntag mit ins Trainingslager nach Südtirol reisen kann.

Leihe gilt als wahrscheinlich

Wie der Wechsel genau über die Bühne geht, steht noch nicht fest. Die beiden Lokal-Magazine spekulieren, dass eigentlich nur eine Leihe möglich sein kann. Ordets steht in Moskau noch bis 2024 unter Vertrag, war dort bis zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesetzt und führte das Team phasenweise als Kapitän aufs Feld. Seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar lief er jedoch nicht mehr für Dinamo auf.

Der 1,95 Meter große Abwehr-Turm wäre unter normalen Gesichtspunkten für den VfL wohl nicht zu finanzieren. Aufgrund des nach wie vor andauernden Krieges der Russen in Ordets Heimatland ist es aber undenkbar, dass der kopfballstarke Zweikämpfer seine Karriere in Moskau fortsetzt.