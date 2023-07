M’gladbach: Die Zahlen zum Honorat-Deal

Borussia Mönchengladbach steht dicht vor der Verpflichtung des nächsten Sommertransfers. ‚Sky‘ berichtete gestern Abend von der Einigung mit Stade Brest über den Transfer von Franck Honorat.

FT kennt die Zahlen des Deals: Bis zu zehn Millionen fließen inklusive Bonuszahlungen für den 26-jährigen Außenbahnspieler. Dafür behält Brest 15 Prozent der Rechte für den Fall eines zukünftigen Weiterverkaufs. Bei den Gladbachern wird Honorat einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Schon im vergangenen Sommer waren die Fohlen an Honorat interessiert, ein Transfer kam damals jedoch nicht zustande. In der abgelaufenen Saison war der Rechtsfuß einer der wichtigsten Offensivspieler seines Klubs. In 35 Pflichtspiel-Einsätzen kam er auf sechs Tore und sechs Vorlagen. Am Niederrhein soll er dabei helfen, die Verluste diverser Leistungsträger aufzufangen.