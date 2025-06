VfB blitzt bei Millot-Nachfolger ab – Tauschdeal als Lösung?

Bei Noah Darvich steht nur noch die offizielle Mitteilung aus, dann wechselt der Offensivspieler für weniger als eine Million Euro vom FC Barcelona zum VfB Stuttgart. Ein Transfer für die Zukunft. Vom 18-Jährigen wird nicht erwartet, dass er Enzo Millot (22) – sollte der Franzose die Schwaben verlassen – direkt ersetzen kann.

Dafür wäre schon eher Giannis Konstantelias zuständig. Der 22-Jährige von PAOK Saloniki ist seit Wochen im Fokus der Stuttgarter, die beim Griechen in die Offensive gehen. Wie ‚sportime.gr‘ berichtet und Fabrizio Romano sowie der ‚kicker‘ bestätigen, ist der Bundesligist mit einem ersten Angebot in Höhe von 14 Millionen zuzüglich möglicher Boni bei PAOK allerdings auf taube Ohren gestoßen.

Kastanaras als Teil des Deals?

Zwar will der Spieler den Berichten zufolge wechseln – am liebsten nach Stuttgart – der griechische Erstligist verlangt allerdings 20 Millionen für den griechischen Nationalspieler. Viel Geld für den VfB, weshalb der ‚kicker‘ einen Tauschdeal als Möglichkeit ins Spiel bringt. Demnach könnte Thomas Kastanaras (22), der beim Pokalsieger keine Zukunft hat, in den Transfer integriert und somit die Ablöse gedrückt werden.

Laut ‚sportime.gr‘ spekuliert PAOK auf Angebote von anderen Vereinen, die den Preis in die Höhe treiben könnten. Das Portal nennt den FC Porto, Benfica und den FC Brentford als Interessenten, gegen die sich der VfB bei Konstantelias durchsetzen müsste.