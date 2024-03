Bochum hat einen neuen Partnerverein

https://www.vfl-bochum.de/de/news/2024/marz/23/kooperation-mit-j1-league-klub---vfl-geht-nachsten-schritt-der-internationalisierung

Kooperation mit J1-League-Klub – VfL geht nächsten Schritt der Internationalisierung

Im November 2023 reiste erstmals eine Delegation des VfL Bochum 1848 nach Japan, um im Zuge seiner Internationalisierungsstrategie neue und bestehende Partnerunternehmen zu besuchen und Wirtschaftskooperationen abzuschließen. In einem nächsten Schritt haben die Blau-Weißen nun eine Kooperation mit dem japanischen J1-League-Klub Júbilo Iwata vereinbart. Die sogenannte Signing Ceremony fand am heutigen Samstag in Iwata statt, die Vertragslaufzeit beträgt zunächst ein Jahr.