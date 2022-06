Ex-Osnabrücker Ceesay in die Serie A

Assan Ceesay klettert weiter nach oben auf der Karriereleiter. Der Stürmer vom FC Zürich wechselt nach Italien und schließt sich Serie A-Aufsteiger US Lecce an. Da der Vertrag des 28-Jährigen ausläuft, kassieren die Schweizer keine Ablöse mehr. In Lecce erhält der gambische Nationalspieler einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine zusätzliche Spielzeit.

Ceesay verbrachte die Rückrunde der Saison 2019/20 auf Leihbasis beim VfL Osnabrück. In elf Einsätzen gelang dem Torjäger dort aber nur ein Treffer. Es folgte eine durchwachsene Saison in Zürich, bevor er in der gerade abgelaufenen Spielzeit mit 20 Saisontoren und elf Assists in 33 Spielen zum Topscorer der Liga avancierte und maßgeblich an der Meisterschaft seines Klubs beteiligt war.