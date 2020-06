Camara verlängert in Salzburg

RB Salzburg stattet Mohamed Camara mit einem neuen Vertrag aus. Wie die Österreicher bekanntgeben, erhält der 20-jährige Mittelfeldspieler einen bis 2025 datierten Kontrakt. Camara war 2018 aus Mali nach Salzburg gewechselt und spielte zunächst beim Farmteam FC Liefering. Mittlerweile hat sich der Sechser unter Salzburg-Cheftrainer Jesse Marsch etabliert.

„Mo Camara ist nicht nur ein toller Spieler, sondern auch ein richtig guter Typ und damit sportlich und auch von seiner Persönlichkeit her ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er ist in seiner Entwicklung noch längst nicht am Zenit, wir haben noch große Erwartungen an ihn, und ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren viel Freude mit ihm haben werden“, sagt Sportdirektor Christoph Freund.