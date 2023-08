Nach Gvardiol: Auch Simakan in die Premier League?

Satte 40 Millionen Euro hat sich der FC Arsenal Abwehr-Neuzugang Jurriën Timber kosten lassen. Der 22-jährige Rechtsfuß, in der Abwehr flexibel einsetzbar, sollte eigentlich eine tragende Säule der Defensive werden. Timber hat sich im ersten Ligaspiel gegen Nottingham Forest (2:1) aber einen Kreuzbandriss zugezogen und wird den Gunners wohl beinahe die gesamte Saison nicht zur Verfügung stehen.

Grund genug für den ambitionierten Hauptstadtklub, nun eine weitere Verpflichtung für die Abwehr zu erwägen. Einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zufolge betrachtet man bei den Londonern aktuell die Möglichkeiten, auf die Timber-Verletzung zu reagieren. Auch ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen, sei eine Option.

Simakan im Visier

Besonders der Name Mohamed Simakan fällt in diesem Zusammenhang des Öfteren, so das Online-Portal. Der gelernte Innenverteidiger wurde unter RB-Trainer Marco Rose auch immer wieder als rechter Verteidiger eingesetzt, gab stellenweise sogar den rechten Schienenspieler. Simakan wäre dennoch die defensivere Variante für die Besetzung des nun ungewollt vakanten Postens bei Arsenal.

Günstig wäre der Franzose aber nicht. Für die Leipziger, die erst kürzlich Abwehrkante Josko Gvardiol an Manchester City abgegeben haben, müsste Arsenal sicher einige Millionen lockermachen. Sportvorstand Max Eberl dürfte nur ungern den nächsten Leistungsträger so kurz vor Saisonstart ziehen lassen.

Cancelo im Visier

Ein nicht weniger klangvoller Name, den die Arsenal-Verantwortlichen diskutieren, ist der von João Cancelo. Der Portugiese ist offensivstark und zudem flexibel einsetzbar. Ob links oder rechts – Cancelo kann beide Seiten in einer Vierer- oder Fünferabwehrreihe problemlos bespielen. Ob man eine Cancelo-Verpflichtung aber am Ende wirklich anvisiert, hängt vor allem vom FC Barcelona ab.

Die Katalanen baggern seit Wochen am Rechtsfuß und gelten als Wunschziel des 29-Jährigen. Einigt sich Barça mit Manchester City auf ein Finanzierungsmodell, wird der Deal bald über die Bühne gehen. Wenn Arsenal sein loses Interesse an Cancelo noch konkretisieren will, sollte man sich in London also nicht mehr allzu viel Zeit lassen.