Fürth holt Schlieck aus Leipzig

Die SpVgg Greuther Fürth holt einen neuen Torhüter an Bord. Der Zweitligist leiht Timo Schlieck von RB Leipzig aus, im Anschluss kann das Kleeblatt den 19-Jährigen per Kaufoption festverpflichten. Leipzig sichert sich für diesen Fall eine Rückkaufoption. In der vergangenen Saison war der deutsche U19-Nationalspieler an die zweite Mannschaft des RSC Anderlecht ausgeliehen.

„Timo ist ein hoch veranlagter Keeper, der trotz seines jungen Alters schon sehr viel mitbringt und den wir ihn den Gesprächen schon als sehr reif wahrgenommen haben. Wir haben damit wieder einen jungen Torwart zum Kleeblatt lotsen können, dem wir die zweite Liga zutrauen“, so Sportdirektor Stephan Fürstner über den Neuzugang. Trainer Stephan Kleine sagt: „Timo bringt ein modernes Torwartspiel mit, ist sehr gut mit dem Ball am Fuß. Er ist reaktionsstark, hat eine gute Statur und trotz seines jungen Alters auch schon die ersten Schritte im Herrenfußball gemacht.“