Etwas überraschend kehrt Victor Boniface Bayer Leverkusen in diesem Winter voraussichtlich den Rücken. Der nigerianische Mittelstürmer nahm schon nicht mehr an der heutigen Trainingseinheit der Werkself teil, mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit mit Al Nassr auszuloten. Während dem 24-Jährigen eine deutliche Gehaltssteigerung winkt, darf sich der Bundesligist auf einen netten Geldregen freuen. 50 Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch.

Einen Teil der Summe will man offenbar in die Verpflichtung des potenziellen Boniface-Nachfolgers investieren. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass Bayer im Rennen um Angreifer Evan Ferguson die Nase vorne hat. Zur Stunde sollen sich Vertreter des 20-jährigen Iren zu Verhandlungen in Leverkusen aufhalten.

Fergusons aktueller Arbeitgeber Brighton & Hove Albion habe derweil bereits die Tür für eine vorübergehende Trennung geöffnet. ‚The Athletic‘ zufolge kommt für die Seagulls sogar ein fester Abgang infrage. Zudem sollen es diverse englische Klubs auf den 1,88-Hünen abgesehen haben, dessen Wert vor geraumer Zeit noch auf rund 100 Millionen Euro taxiert wurde.

Inzwischen musste der Goalgetter unter Cheftrainer Fabian Hürzeler aber etwas Federn lassen, in der laufenden Saison kommt er nur sporadisch zum Einsatz (14 Einsätze, ein Treffer). Darüber hinaus laboriert Ferguson gegenwärtig an einer Sprunggelenksverletzung. Landet der 18-fache Nationalspieler, auf den es zwischenzeitlich auch der VfB Stuttgart abgesehen haben soll, dennoch in der Bundesliga?