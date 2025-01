Blitz-Wechsel: Bayer stellt Boniface frei

Die Anzeichen verdichten sich, dass es in diesem Winter zur Trennung zwischen Bayer Leverkusen und Victor Boniface kommt. Der Deutsche Meister bestätigt am Rande des Abschlusstrainings vor der Champions League-Partie gegen Sparta Prag (morgen, 21 Uhr) gegenüber ‚Sky‘: „Boniface nimmt nicht am Training teil. Er befindet sich in Gesprächen über seine Zukunft.“

Eine Delegation von Al Nassr weilt aktuell in Deutschland, um die Verpflichtung des 24-jährigen Mittelstürmers abzuschließen. Bayer ist dem Vernehmen nach bereit, bei 50 Millionen Euro Ablöse einzuschlagen. Boniface selbst winkt in der sportlich zweitklassigen Saudi Pro League der Vertrag seines Lebens.