Bayer vor Transfer-Doppelschlag – geht Boniface?

Emiliano Buendía (28)

Offensives Mittelfeld - Aston Villa

Auf den Achillessehnenriss bei Offensivallrounder Martin Terrier reagiert Bayer wohl mit der Verpflichtung des argentinischen Zehners. Leverkusen hat sich laut ‚Sky‘ mit Aston Villa bereits auf eine Leihe bis Saisonende inklusive Kaufoption geeinigt.

Buendía spielte beim Premier League-Aufstieg von Norwich City 2019/20 die Saison seines Lebens, trug 31 Scorerpunkte in 39 Spielen bei. Daraufhin holte ihn Villa für fast 40 Millionen Euro. Ein Summe, die der Argentinier (ein Länderspiel) nie rechtfertigen konnte. In der laufenden Saison kam er fast ausschließlich als Joker zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mario Hermoso (29)

Innenverteidiger - AS Rom

In der Abwehr fällt Linksfuß Jeanuël Belocian mit einem Kreuzbandriss aus. Linksfuß Hermoso soll seinen Kaderplatz erhalten. Laut Matteo Moretto sind sich Bayer und die Roma grundsätzlich über eine Leihe einig. Was die Aufteilung von Hermosos Gehalt angeht, bestehe allerdings noch Klärungsbedarf. ‚Sky‘ berichtet von noch zu klärenden Kleinigkeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Hermoso war einst ziemlich teuer, wechselte 2019 für 25 Millionen von Espanyol Barcelona zu Atlético Madrid, ging dort durch die Defensivschule von Diego Simeone. Im Sommer lief sein Vertrag dort aus, nach zwei Monaten der Vereinslosigkeit schloss er sich der Roma an. Dort zog er um den Platz links in der Dreierkette aber in der Regel den Kürzeren gegen den Ex-Frankfurter Evan Ndicka. Wie Belocian kann Hermoso auch links sowie halblinks in einer Viererkette verteidigen. Für die linke Schiene, also als Backup für Alejandro Grimaldo, kommt er aber eher nicht infrage.

Geht Boniface?

Überraschend könnte einer der Stars der Doublesaison die Werkself noch in diesem Winter verlassen. Al Nassr lockt Victor Boniface mit den ganz großen Scheinen. Vertreter der Saudis weilen zu Verhandlungen mit Bayer in Deutschland. Ab 50 Millionen Euro Ablöse würde Leverkusen wohl einschlagen, schließlich blickt Boniface bei aller Klasse mit seinen 24 Jahren schon auf eine große Verletzungshistorie zurück. Zudem knipst mit Patrik Schick (29) der andere Mittelstürmer im Kader gerade nach Belieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geht Boniface, ist trotzdem nicht auszuschließen, dass Bayer noch einen weiteren Wintertransfer nachlegt. Alejo Sarco (19), der gerade aus seiner argentinischen Heimat an den Rhein kam, soll behutsam ans Profiteam herangeführt werden.