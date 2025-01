Gespräche vor Ort: Bayer verhandelt Boniface-Transfer

Bleibt Victor Boniface Bayer Leverkusen über die aktuelle Wintertransferperiode erhalten? Derzeit kann die Frage nicht abschließend beantwortet werden. Vor seiner Oberschenkelverletzung im November präsentierte sich der Mittelstürmer mit neun Torbeteiligungen in 15 Pflichtspielen so torgefährlich wie im Double-Jahr. In Abwesenheit des 24-Jährigen holte allerdings Konkurrent Patrik Schick (29) die Kohlen aus dem Feuer und steht bei mittlerweile 17 Scorerpunkten in 25 Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daher gilt Boniface trotz der kolportierten vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2029, garniert mit einer Verdopplung seines Jahresgehalts von drei auf sechs Millionen Euro, unterm Bayer-Kreuz nicht als unverkäuflich. Die Leverkusener Schmerzgrenze will nun Al Nassr auf die Probe stellen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Ronaldo-Klub mit Bayer Verhandlungen über den Transfer von Boniface aufgenommen. Vertreter des Wüstenklubs halten sich derzeit in Deutschland auf und führen sowohl mit der Spielerseite als auch mit Leverkusen Verhandlungen. Bei Al Nassr steht Angreifer Talisca (30) vor dem Wechsel zu Fenerbahce, ein neuer Offensiv-Partner für CR7 wird also gesucht. Bei Jhon Durán (21) von Aston Villa beißt Al Nassr auf Granit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Vergleich dazu wäre die Werkself bei Boniface ab einer Summe von 50 Millionen Euro gesprächsbereit, ungeachtet der verbleibenden Vertragszeit. In Saudi-Arabien schließt das Transferfenster, anders als in Deutschland, bereits am 31. Januar. Bayer hätte also theoretisch noch bis zur deutschen Frist am 3. Februar Zeit, um einen adäquaten Ersatz zu verpflichten.