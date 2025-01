Einigung: Bayer findet Terrier-Ersatz

Bayer Leverkusen reagiert auf die schwere Verletzung von Martin Terrier mit einem Winter-Transfer. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Emiliano Buendía vor dem Wechsel zum Deutschen Meister. Zwischen der Werkself und Aston Villa bestehe eine vollständige Einigung.

Der argentinische Offensivspieler wird sich auf Leihbasis bis zum Ende der Saison den Leverkusenern anschließen. Im Anschluss daran besitzt Bayer eine Kaufoption. Der 28-Jährige soll zeitnah den Medizincheck absolvieren.

Buendía wird bei den Rheinländern den Kaderplatz von Terrier einnehmen. Der 27-jährige Sommerneuzugang riss sich kürzlich die Achillessehne und wird dem Klub somit für einige Zeit fehlen.

Ob durch den Buendía-Deal eine Verpflichtung von James McAtee vom Tisch ist, bleibt im ‚Sky‘-Bericht offen. Der 22-jährige Offensivmann von Manchester City war am heutigen Montagmorgen von Fabrizio Romano konkret mit Bayer in Verbindung gebracht worden. Dass Bayer aber doppelt in der Offensive zuschlägt, scheint zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich.