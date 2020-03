Neuer Spielkalender: UEFA debattiert demnächst

Die UEFA arbeitet an der Fortsetzung der ausgesetzten Wettbewerbe. Laut dem ‚Sportbuzzer‘ möchte die UEFA am kommenden Dienstag über einen neuen Rahmenterminkalender diskutieren. Demzufolge steht die Fortsetzung des Spielbetriebs in den Europapokalen im Fokus des europäischen Fußballverbands. Daran könnten sie die Ligen orientieren.

Dieser Rahmenterminkalender wird einen erheblichen Einfluss auf die Planung der DFL ausüben. Insbesondere betroffen sind die Klubs, die noch an internationalen Wettbewerben teilnehmen (FC Bayern, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen). Dem ‚Sportbuzzer‘ zufolge teilt die UEFA die ausstehenden Spiele und Runden ungefähren Zeitpunkten zu, um die Planung der nationalen Ligen zu erleichtern.