Nach EL-Gala: Bleibt Cavani bei United?

„Edinson war exzellent, ich bin absolut begeistert von ihm.“ Ole Gunnar Solskjaer geriet im Anschluss an den Gala-Auftritt des uruguayischen Angreifers beim 6:2 im Europa League-Halbfinalhinspiel von Manchester United gegen AS Rom ins Schwärmen. An fünf der sechs Treffer war der Rechtsfuß direkt beteiligt: Neben seinen zwei Treffern und zwei Assists holte Cavani einen Elfmeter heraus.

Nach 1:2-Rückstand zur Pause drehte United angetrieben vom überragenden Cavani in der zweiten Halbzeit auf und überrollte die löchrige Defensive der Roma. Der Finaleinzug ist den Red Devils kaum noch zu nehmen.

Solskjaer wünscht sich Cavani-Verbleib

Solskjaer machte aber abermals deutlich, dass er Cavani unbedingt halten möchte: „Er kennt meine Einstellung, er weiß, dass ich ihn gerne für ein weiteres Jahr behalten würde. Wir haben darüber gesprochen. Ich verstehe, dass dieses Jahr sehr schwierig war, aber ich habe ihm versprochen, dass der Klub einen anderen Charme hat mit Fans im Stadion.“

Offenbar zeigen die dauernden Bemühungen des norwegischen Trainers Wirkung bei Cavani. Laut einem Bericht von ‚ESPN‘ hat sich der 34-jährige Angreifer von seinem ursprünglichen Wunsch, zu den Boca Juniors zu wechseln, verabschiedet und tendiert nun zu einem Verbleib bei United. Bereits in der kommenden Woche soll die Entscheidung offiziell verkündet werden.

Auch wenn Cavani in der laufenden Spielzeit häufig mit einem Bankplatz vorliebnehmen muss, ist er ein integraler Bestandteil der Red Devils. In 33 Pflichtspielen kommt der Altstar auf respektable zwölf Treffer und fünf Assists. Seinen großen sportlichen Wert stellte er am gestrigen Abend eindrucksvoll unter Beweis.