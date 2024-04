Bayern-Trainer: Legenden-Duo als Interimslösung?

Trotz der jüngsten Blamage gegen den 1. FC Heidenheim (2:3) sitzt Thomas Tuchel beim FC Bayern vorläufig fest im Sattel. Beim so wichtigen Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am morgigen Dienstag (21 Uhr) gegen den FC Arsenal darf der deutsche Übungsleiter noch an der Seitenlinie stehen. Geht die Partie allerdings verloren, könnte die Zusammenarbeit schon vor dem Sommer beendet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ könnte ein überraschendes Duo einspringen, wenn „Tuchel doch noch vor Saisonende abgelöst werden muss, weil die Situation irreparabel verfahren ist“. Dem Bericht zufolge wird eine Interimslösung bestehend aus Miroslav Klose und Hermann Gerland an der Säbener Straße diskutiert.

Lese-Tipp

Vor Arsenal: Gute Nachrichten für Bayern

Klose kam bereits als Spieler, Jugend- und Assistenztrainer für den Rekordmeister zum Einsatz, ist seit mehr als einem Jahr vereinslos und würde vorübergehend das Zepter in die Hand nehmen. Mit dem langjährigen Assistenzcoach Gerland, der aktuell bei der deutschen U21-Nationalmannschaft als Co-Trainer fungiert, könnte ihm ein erfahrener Mann zur Seite stehen. Dennoch, so betont die ‚Abendzeitung‘, sei das Modell nur als „Notfallgedankenspiel“ anzusehen. Die Suche nach einem mittelfristigen Tuchel-Nachfolger ist derweil noch nicht abgeschlossen.