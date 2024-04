Freund über Nagelsmann: „Gibt auch andere Trainer“

Sportdirektor Christoph Freund hat sich zur Trainersuche beim FC Bayern geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Kaderplaner: „Wir befinden uns in Gesprächen. Es ist unser großes Ziel, einen Trainer zu finden, mit dem wir länger zusammenarbeiten, als es in den letzten Jahren der Fall war. Es gilt den Richtigen zu finden, wo wir das beste Gesamtgefühl haben. Das Wichtigste ist, das Richtige zu machen, nicht das Schnellste.“

Der 46-Jährige kündigte zudem an: „Wir werden in den nächsten Wochen eine überzeugte Entscheidung treffen.“ Angesprochen auf Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nachfolger für Thomas Tuchel sagte Freund: „Julian war schon da und es ist eine spezielle Situation. Jeder weiß, wo Julian seine Stärken hat. Ich traue ihm viel zu, es gibt aber auch andere Trainer.“ Zuletzt wurden neben Nagelsmann auch Ralf Rangnick (derzeit Österreich) und Brighton & Hove Albion-Coach Roberto De Zerbi an der Säbener Straße gehandelt.