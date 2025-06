City-Abgang: Ederson bezieht Stellung

Manchester Citys Torhüter Ederson hegt keine Abwanderungsgedanken. Im Interview mit ‚The Athletic‘ betont der 31-Jährige, dass er dem nordenglischen Klub treu bleiben möchte: „Meine Zukunft liegt hier. Meine Freunde schicken mir viele Nachrichten, aber 99 Prozent davon sind Fake News. Ihr braucht die Nachrichten, um Likes in den sozialen Medien zu bekommen, aber es gibt viele Fake News über mich. Ich bin mit dem Kopf hier, um bei City zu bleiben, alles zu geben, damit wir erneut die Premier League und auch die Champions League gewinnen. Ich bin mit dem Kopf bei meinem Verein.“

Der Brasilianer war in den vergangenen Monaten mehrfach mit einem Abgang von den Skyblues in Verbindung gebracht worden. Vor allem in der Saudi Pro-League besteht großes Interesse an dem Keeper, der 2017 für 40 Millionen Euro von Benfica nach Manchester gewechselt war. Al Ittihad bemühte sich nach FT-Informationen zuletzt intensiv um den 29-fachen Nationalspieler und ist im April mit dem Umfeld des Spielers in Kontakt getreten. Edersons Vertrag läuft noch bis zum kommenden Sommer.