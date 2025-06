FC Bayern: Krattenmacher vor schnellem Abschied

Maurice Krattenmacher wird auch die kommende Saison aller Voraussicht nach nicht beim FC Bayern bestreiten. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist das 19-jährige Toptalent am Mittwoch von der Klub-WM in den USA abgereist, um so schnell wie möglich mit einem neuen Leihverein in die Vorbereitung zu starten. Wohin es den offensiven Mittelfeldspieler zieht, ist derzeit noch unklar. Krattenmacher steht noch bis 2027 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag.

Mehrere nicht namentlich genannte Vereine aus der zweiten Liga und auch der Bundesliga sind laut dem Bezahlsender an dem U20-Nationalspieler interessiert. Eine Entscheidung werde bereits in den kommenden Tagen erwartet. Vor der Klub-WM hatte der FCB seinen Youngster frühzeitig von seiner erfolgreichen Leihe zum SSV Ulm zurückgeholt, damit Krattenmacher bei Trainer Vincent Kompany vorspielen kann. Dies war jedoch offenbar nicht von Erfolg gekrönt.