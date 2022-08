Stürmersuche: Gladbach blickt nach Leipzig

Noch steht Marcus Thuram (25) bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Dies könnte sich aber bis zum Deadline Day am 1. September noch ändern. Als möglicher Nachfolger wurde bereits Joshua Zirkzee (21) vom FC Bayern gehandelt. Interesse besteht aber offenbar auch an Alexander Sörloth.

Nach ‚Bild‘-Informationen soll es „losen Kontakt“ zwischen dem Stürmer und den Fohlen geben. Bei RB Leipzig spielt der Norweger nur noch eine untergeordnete Rolle und kann den Klub trotz Vertrags bis 2025 verlassen.

Interesse aus der Türkei

Vor allem Klubs aus der Süper Lig sollen sich für den 26-Jährigen interessieren. In der Saison 2019/20 stand der 42-fache norwegische Nationalspieler bei Trabzonspor unter Vertrag und war in 49 Spielen an herausragenden 44 Treffern beteiligt. Stand jetzt schließt Sörloth aber eine Rückkehr in die Türkei aus.

In Mönchengladbach könnte der 1,95 Meter große Sturm-Hüne Teil eines neuen Duos werden. Wie die ‚Bild‘ weiter berichtet, will Sportdirektor Roland Virkus bis zum Ende der Transferperiode noch zwei neue Angreifer unter Vertrag nehmen.