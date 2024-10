AC Milan: Gespräche über Reijnders-Verlängerung

Der AC Mailand hat die Gespräche mit Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders und seinem Lager bezüglich einer Vertragsverlängerung aufgenommen. Laut Fabrizio Romano soll der 26-Jährige eine Schlüsselrolle in Milans Zukunft spielen. Die Verantwortlichen sind zufrieden mit den gezeigten Leistungen.

Auch Reijnders selbst ist glücklich in Mailand. Sein Arbeitspapier läuft aktuell bis Sommer 2028, daher hat eine Verlängerung noch keine dringende Eile. In der aktuellen Saison stand der Niederländer für die Rossoneri in jedem Liga- und Champions League-Spiel auf dem Feld.