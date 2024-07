Gespräche begonnen: Gladbach denkt an Bernardo

Borussia Mönchengladbach beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Bernardo. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind Gespräche über einen Transfer des Defensivspielers vom VfL Bochum gestartet. Noch sollen sich die Parteien aber in einer frühen Phase des Austauschs befinden.

Gladbachs Sportgeschäftsführer Roland Virkus hat dem Bericht zufolge auch andere Spieler im Blick und sondiert den Markt. Bernardo ist als der beste Zweikämpfer der abgelaufenen Bundesliga-Saison aber natürlich interessant für die Fohlen: Kein Spieler gewann mehr Duelle als der 29-jährige Brasilianer.

Bernardo war vor einem Jahr für rund 600.000 Euro von RB Salzburg zum VfL gewechselt. Nach einer starken Saison konnte er seinen Marktwert deutlich steigern, Gladbach wird im Fall der Fälle also tiefer in die Tasche greifen müssen, als es die Bochumer taten.

Der Linksfuß kann sowohl als Außenverteidiger in einer Viererkette als auch als Innenverteidiger in einer Dreierkette agieren. In Gladbach könnte er also gleich mehrere Kaderplanstellen abdecken.