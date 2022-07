Spurs binden zwei Talente

Tottenham Hotspur setzt auf den eigenen Nachwuchs. Wie die Londoner offiziell bekanntgeben, haben die beiden Torhüter Aaron Maguire (17) und Adam Hayton (18) ihre ersten Profiverträge unterschrieben.

Maguire spielte in der abgelaufenen Saison siebenmal in der U18 Premier League, Hayton kam im selben Wettbewerb in zehn Spielen zum Einsatz. Das Duo soll nun in den U21-Kader aufrücken.