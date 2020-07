DFB-Pokalauslosung: Alle Paarungen im Überblick

Die Paarungen

FC Nürnberg - RB Leipzig

Pokalsieger Schleswig-Holstein (Todesfelde/Lübeck) - VfL Osnabrück

Pokalsieger Niedersachsen 3. Liga/RL - Mainz 05

Pokalsieger Sachsen - TSG Hoffenheim

Pokalsieger Bayern - Eintracht Frankfurt

Pokalsieger Thüringen - Werder Bremen

Wehen Wiesbaden - FC Heidenheim

Pokalsieger Mittelrhein - FC Bayern München

Pokalsieger Niedersachsen Amateure - FC Augsburg

Pokalsieger Südbaden - Holstein Kiel

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

Pokalsieger Mecklenburg-Vorpommern - VfB Stuttgart

MSV Duisburg - Borussia Dortmund

Pokalsieger Hessen - SV Sandhausen

Pokalsieger Württemberg - Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden - Hamburger SV

Pokalsieger Rheinland - VfL Bochum

Pokalsieger Baden - SC Freiburg

Pokalsieger Brandenburg - VfL Wolfsburg

Pokalsieger Bremen - Borussia Mönchengladbach

Pokalsieger Saarland - FC St. Pauli

Pokalsieger Hamburg - Bayer Leverkusen

Würzburger Kickers - Hannover 96

Platzhalter Westfalen - Greuther Fürth

Pokalsieger Südwest - Jahn Regensburg

Pokalsieger Berlin -1. FC Köln

Pokalsieger Niederrhein - Arminia Bielefeld

Platzhalter Bayern 2 - FC Schalke 04

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC - Union Berlin

FC Magdeburg - SV Darmstadt 98

Platzhalter Westfalen - SC Paderborn

Alle Landespokal-Wettbewerbe im Überblick

Die Termine

Die erste Runde der DFB-Pokalsaison 2020/21 wird eine Woche vor Ligastart ausgetragen: Vom 11. bis 14. September soll der Ball rollen. Die zweite Runde findet am 22. und 23. Dezember statt, das Achtelfinale am 2. und 3. Februar. Am 2. und 3. März soll das Viertelfinale gespielt werden, die Runde der letzten Vier dann am 1. und 2. Mai. Das Endspiel ist für den 13. Mai geplant.

Die Teilnehmer

Die 36 Erst- und Zweitligisten der abgelaufenen Saison sind ebenso qualifiziert wie die beiden Drittliga-Aufsteiger aus Würzburg und Braunschweig sowie Ingolstadt und Duisburg. Der 1. FC Magdeburg ist bereits sicher dabei, in Sachsen-Anhalt wurde der Landespokal abgebrochen. Die anderen Landespokal-Endspiele sollen am 22. August ausgetragen werden, einige Verbände haben gar noch das Viertelfinale vor der Brust. Bei der Auslosung werden 23 Platzhalter eingesetzt.