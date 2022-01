Aubameyang-Ersatz: Arsenal kontaktiert Costa

Der FC Arsenal könnte tief in die Trickkiste greifen und auf den möglichen Abschied von Pierre-Emerick Aubameyang (32) mit der Verpflichtung von Diego Costa (33) reagieren. Wie ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ berichten, haben die Londoner Verantwortlichen Gespräche mit dem ehemaligen Spitzentorjäger geführt und dabei ihr Interesse hinterlegt. Ein konkretes Vertragsangebot liegt aber noch nicht vor, heißt es.

Im Norden Londons bereitet man sich also aktiv darauf vor, Aubameyang in naher Zukunft zu ersetzen. Nachdem der Gabuner am heutigen Montag wegen Herzproblemen den Afrika-Cup vorzeitig hinter sich lassen musste, könnte in den nächsten Tagen womöglich der nächste Umzug für den ehemaligen Dortmunder anstehen.

Costa ist seit einigen Tagen vereinslos. Sein Kontrakt bei Atlético Mineiro wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst und er ist somit verfügbar. Beim brasilianischen Meister hatte Costa erst im August seinen Dienst angetreten, steuerte in 18 Einsätzen aber lediglich sechs Torbeteiligungen zum Erfolg der Mannschaft bei. Es wäre Costas zweites Gastspiel in der englischen Hauptstadt. Von 2014 bis 2017 lief er für Stadtrivale Chelsea auf und wurde unter anderem zweimal englischer Meister.