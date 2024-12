Juve: Kommen zwei Stars per Leihe?

Bei Juventus Turin kreisen die Überlegungen derzeit um zwei potenzielle Neuzugänge, um den Kader im Winter auf Schlüsselpositionen adäquat zu verstärken. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ würde die Alte Dame gerne Joshua Zirkzee (23) von Manchester United und Antonio Silva (21) von Benfica Lissabon ausleihen. Juve-Trainer Thiago Motta arbeitete mit Zirkzee bereits erfolgreich beim FC Bologna zusammen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva wäre als Reaktion auf den langfristigen Ausfall von Abwehrchef Bremer (27) angedacht. Der portugiesische Nationalspieler ist bei Benfica aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei hinter Nicolás Otamendi (36) und Tomás Araújo (22). In Turin könnte Silva seine Einsatzzeiten zumindest vorübergehend erhöhen. Zirkzees Einsatzminuten wurden in den vergangenen Wochen aufgrund seiner Ladehemmungen auch weniger. Derzeit steht nur ein einziger Treffer in der laufenden Saison für den Niederländer zu Buche.