PSG-Spieler üben Kritik an Tuchel

Vor dem Champions League-Gruppenspiel bei RB Leipzig gelangen Zweifel seiner Spieler an den Personalentscheidungen von Thomas Tuchel nach außen. Laut einem Bericht von ‚Le Parisien‘ kritisieren einige Akteure von Paris St. Germain insbesondere die Aufstellung von Danilo Pereira in der Innenverteidigung sowie von Marquinhos im zentralen Mittelfeld. Sinn würde aus Sicht der Mannschaft eher eine umgekehrte Positionierung ergeben.

Vom heutigen Spiel in Leipzig (21 Uhr) könnte für Tuchel also einiges abhängen. Die französische Zeitung mutmaßt, dass sich die Kluft zwischen dem Trainer und seinem Team bei einem Misserfolg weiter vergrößern könnte. Tuchel selbst hatte gerade erst Zweifel an einer möglichen Vertragsverlängerung über die aktuelle Saison hinaus geäußert.