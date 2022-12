Lahm über DFB-Job: Stelle meine Expertise zur Verfügung

Philipp Lahm ist bereit, dem DFB beratend zur Seite zu stehen. Das erklärte der Ex-Nationalspieler bei einer Veranstaltung in Leipzig. „Dass ich durch mein Leben Expertise in Sachen Fußball habe, ist klar und ich bin beim DFB“, heißt es vom früheren Bayern-Star, „deswegen stelle ich auch gerne meine Expertise in Sachen Fußball zur Verfügung“, so Lahm weiter. Momentan ist der 39-Jährige als Botschafter und Organisator der Europameisterschaft 2024 eingesetzt.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hatte kürzlich angedeutet, ein etwaiges Gremium zur Neuorganisation des Verbandes einzurichten. „Aber das muss Bernd Neuendorf mit seinen Leuten entscheiden“, kommentierte der Dortmund-Boss das Vorhaben. Für Lahm wäre es nicht der erste Job dieser Art, seit einigen Wochen arbeitet er in beratender Funktion für das Managements des VfB Stuttgart.

