Rakitic wechselt nach Split

Die Karriere von Ivan Rakitic wird aller Voraussicht nach in seiner Heimat ihren Ausklang finden. Der 36-Jährige wechselt von Al Shabab zu Hajduk Split, wie der kroatische Erstligist mitteilt. Rakitic erhält einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine zusätzliche Spielzeit. Eine Ablöse fließt nicht.

Um 19:30 Uhr am heutigen Sonntag wird der Mittelfeldstratege der Öffentlichkeit als Neuzugang vorgestellt. Für Rakitic ist es tatsächlich die erste Station in der heimischen Profiliga. Ausgebildet wurde der 106-fache Nationalspieler in der Schweiz, später spielte er in Deutschland, Spanien und Saudi-Arabien.