Csoboth rettet Ungarn in letzter Sekunde

Ungarn hat sich in letzter Minute mit einem 1:0-Sieg gegen Schottland eine Restchance aufs Weiterkommen als Gruppendritter gesichert. Beide Teams lieferten sich eine intensive erste Halbzeit, in der kaum Torchancen zustande kamen. Zwar blieben die Bravehearts über längere Strecken im Ballbesitz, doch die Schotten fanden nur selten Lösungen gegen die Defensive der Ungarn. Das Hauptgeschehen fand fast ausschließlich außerhalb beider Strafräume statt. Bezeichnend auch das Torschussverhältnis von 1:0 für Ungarn zum Pausenpfiff.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im zweiten Durchgang fanden die Magyaren offensiv zwar etwas besser ins Spiel, klare Torchancen kamen jedoch ebenso selten zustande wie noch in der ersten Halbzeit. Für Aufsehen sorgte dagegen ein schlimmer Zusammenprall in der 68. Minute, als Ungarns Angreifer Barnabas Varga nach längerer Behandlungspause unter Sichtschutz ausgewechselt werden musste. Als alles nach einem torlosen Unentschieden aussah, war es Ungarns Kevin Csoboth, der in der zehnten Minute der Nachspielzeit nach einem Konter das 1:0 erzielte.