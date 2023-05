Werder gibt Torwart-Talent nach Aue ab

Für Louis Lord geht es von Werder Bremen in Liga drei. Wie Erzgebirge Aue mitteilt, wechselt der 19-jährige Torhüter zur kommenden Saison zu den Sachsen. Bei Werder war Lord in der zweiten Mannschaft aktiv. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.

Nachdem der 1,90 Meter große Schlussmann alle Jugendabteilung der Grün-Weißen durchlief, sammelte er in der ablaufenden Spielzeit Erfahrungen in der Regionalliga Nord. In 27 Partien für Bremens Zweitvertretung hielt Lord seinen Kasten siebenmal sauber.

