De Ligt fehlt Oranje verletzt – Blind nachnominiert

Die niederländische Nationalmannschaft muss in den kommenden Partien auf Matthijs de Ligt verzichten. Wie der Fußballverband KNVB mitteilt, zog sich der Innenverteidiger vom FC Bayern eine Wadenverletzung zu und musste dementsprechend aus dem Quartier von Oranje abreisen. Die Niederländer treten am 14. Juni im Halbfinale der UEFA Nations League gegen Kroatien an, danach folgt am 18. Juni das Finale oder das Spiel um Platz drei.

Nachnominiert wurde dafür Teamkollege Daley Blind. Zur Schwere der Verletzung wurden bislang noch keine Angaben gemacht. Ob sich die Blessur auch auf den Einstieg in die Saisonvorbereitung der Bayern auswirkt, ist deswegen nicht klar.

