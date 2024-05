Bayern-Geldregen für Silva | Sechs Bewerber für Roque

Bayern-Angebot für Silva?

Bernardo Silva ist im Sommer für festgeschriebene 58 Millionen Euro zu haben. Die heißeste Spur führt zum FC Barcelona – wieder einmal. Silva soll von einem Wechsel zu den Blaugrana träumen. Andere Vereine haben die Hoffnung auf den Zuschlag aber noch nicht aufgegeben. Paris St. Germain würde wohl nicht zögern, wenn sich eine Chance auftut. Und auch der FC Bayern München hat angeblich konkrete Absichten.

„Barças großer Rivale bei Bernardo Silva“, so heißt es bei ‚Catalunya Ràdio‘. Gemeint sind die Bayern. Dem Radiosender zufolge hat der deutsche Rekordmeister auch schon Kontakt zum Portugiesen aufgenommen. Und mehr noch: „Sie sind bereit, ihm einen langfristigen Vertrag und viel Geld anzubieten.“ An Silvas Traum von Barça wird das wohl nichts ändern. Ob die Katalanen aber am Ende die Kohle haben für einen Kauf?

Roques viele Freundinnen

Vitor Roque soll im Sommer verliehen werden. Diese Meldung lockt nun binnen kürzester Zeit zahlreiche Vereine. „Vitor Roque hat im Fall einer Leihe viele Freundinnen“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘. Laut der Sportzeitung haben sich schon sechs Vereine in Stellung gebracht.

Die Interessenten heißen: Manchester United, SSC Neapel, Olympique Lyon, OGC Nizza sowie die spanischen Vertreter FC und Betis Sevilla. Kontakt wurde aufgenommen. Roque muss nun mit seinen Beratern und seinen Bossen beim FC Barcelona entscheiden, welche Option die beste Entwicklung verspricht. Klar ist: Weitere „Freundinnen“ dürften sich in Kürze melden.