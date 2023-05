Medien: Berisha-Klausel gezogen

Der FC Augsburg hat die Kaufoption bei Mergim Berisha gezogen. Wie ‚Sport Bild‘ und ‚Bild‘ berichten, fließen fristgerecht vier Millionen Euro an Fenerbahce. Damit gehört der Neu-Nationalspieler nun dem FCA.

Das muss allerdings nicht lange so bleiben, schließlich hat Berisha in der laufenden Saison gehörig auf sich aufmerksam gemacht und das Interesse von Topklubs aus dem In- und Ausland auf sich gezogen. Für 15 bis 20 Millionen Euro könnte der 25-jährige Stürmer direkt weiterverkauft werden.

