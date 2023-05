Augsburg: Top-Klubs heiß auf Berisha

Mergim Berisha vom FC Augsburg weckt immer mehr Begehrlichkeiten. Laut der ‚Sport Bild‘ zeigen „Top-Klubs“ aus dem In- und Ausland Interesse an dem Stürmer der Fuggerstädter. Um welche Vereine es sich handelt, geht aus dem Artikel jedoch nicht hervor. Allerdings heißt es, dass ein Wechsel bereits in diesem Sommer über die Bühne gehen könnte. Zumindest dann, wenn die Ablöseforderungen der Augsburger bedient werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach ist ein Weiterverkauf des Neu-Nationalspielers nicht ausgeschlossen. Der FCA könnte eine Ablösesumme von bis zu 20 Millionen Euro erzielen. Bevor sich die Verantwortlichen um Stefan Reuter mit einem Verkauf des Rechtsfußes beschäftigen können, müssen sie jedoch selbst erst einmal die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro an Berishas Noch-Arbeitgeber Fenerbahce überweisen.

Lese-Tipp

Milan: Origi schon wieder weg?