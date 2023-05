20 Millionen: Augsburg nur Zwischenstation für Berisha?

Mit 13 direkten Torbeteiligungen (neun Treffer, vier Vorlagen) in 21 Bundesligapartien ist Mergim Berisha (25) hinter Ermedin Demirovic (25) zweitbester Scorer des FC Augsburg. Dementsprechend ist so gut wie sicher, dass die Fuggerstädter die Kaufoption für den Leihprofi von Fenerbahce zeitnah ziehen werden. In diesem Fall fließen vier Millionen Euro nach Istanbul.

Dass der Stürmer über die aktuelle Saison hinaus das Trikot des FCA trägt, ist aber offenbar nicht in Stein gemeißelt. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge ist ein Weiterverkauf des Neu-Nationalspielers nicht ausgeschlossen. Das Fachmagazin nennt hierfür mehrere Gründe. Zum einen wolle man dem Rechtsfuß nicht den nächsten Karriereschritt verbauen, den dieser obendrein gehen möchte, zum anderen wolle man den richtigen Zeitpunkt für eine Trennung nicht verpassen.

Darüber hinaus werden finanzielle Gründe angeführt. Der derzeitige Tabellen-13. drohe das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem größeren Verlust als in den zwei Corona-Jahren abzuschließen. Dementsprechend zeige man sich für den Verkauf einiger Leistungsträger offen. Im Falle von Berisha hoffen die Verantwortliche um Stefan Reuter auf bis zu 20 Millionen Euro.