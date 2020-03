Monaco-Wechsel: Henrichs zieht Bilanz

Benjamin Henrichs blickt mit gemischten Gefühlen auf seine bislang eineinhalb Jahre bei der AS Monaco zurück. „Ich bewerte die Zeit vor allem als sehr lehrreich“, resümiert der Außenverteidiger im Gespräch mit ‚Transfermarkt.de‘, „ich habe mir bei meinem Abgang aus Leverkusen einen neuen Impuls erhofft, den habe ich hier auch erhalten. Sportlich lief es mit dem Verein leider bisher nicht so wie erwartet, aber auch aus solchen Situationen kann man lernen – und das habe ich. Ich bin definitiv zu einem reiferen Spieler geworden.”

Seit seinem 20-Millionen-Wechsel aus Leverkusen im Sommer 2018 kam Henrichs in 44 Spielen für Monaco zum Zug. Nach Platz 17 in der Vorsaison stehen die Monegassen derzeit auf Rang neun der Ligue 1. Im Winter kursierten Gerüchte, Henrichs könnte in die Bundesliga zurückkehren, unter anderem RB Leipzig bekundete Interesse. Mit Blick auf seine Zukunft sagt der 23-Jährige: „Ich möchte spielen – und das am besten in jedem Spiel. Das ist mein Ziel und mein Anspruch an mich selbst. Ich werde weiter hart arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.“