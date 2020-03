Bayer 04: Tapsoba-Lob von allen Seiten

Der deutsche Fußball legt eine Pause ein, doch die jüngsten Leistungen von Edmond Tapsoba (21) hallen noch nach. Vor allem Lukas Hradecky (30), Torhüter von Bayer Leverkusen, ist im ‚kicker‘ begeistert von seinem neuen Vordermann, der im Januar zur Werkself stieß: „Er ist eine Maschine. Ich weiß nicht, wo sie den gefunden haben.“

Seit dem 8. Februar beim 4:3-Sieg gegen Borussia Dortmund stand Tapsoba in jedem Pflichtspiel in der Startelf von Bayer. Hradecky resümiert: „Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der schneller integriert wurde. Ich fühle mich schon sicher mit ihm, egal, ob in der Dreier- oder Viererkette.“ Auch Trainer Peter Bosz ist begeistert: „Es ist außergewöhnlich, dass sich ein Spieler so schnell anpasst an eine andere Kultur, ein anderes Land, eine andere Sprache, eine andere Spielphilosophie, andere Mitspieler. Bei ihm sieht es aus, als ob das ziemlich einfach geht.“