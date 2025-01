Schnäppchen: Bundesligist will Scienza

Der FC Augsburg zeigt Interesse an Leo Scienza. Laut ‚Sky‘ wurde der Offensivspieler bereits darüber in Kenntnis gesetzt. Der 1. FC Heidenheim könne sich vorstellen, Scienza für vier Millionen Euro abzugeben. Nicht nur für Augsburg ein darstellbarer Preis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob ein Scienza-Wechsel noch in diesem Winter Thema oder eine Verpflichtung in Augsburg eher für Sommer angedacht ist, geht aus dem ‚Sky‘-Bericht nicht hervor. Im Sommer war der 26-jährige Brasilianer für 600.000 Euro vom SSV Ulm nach Heidenheim gekommen.

In der Bundesliga gelangen ihm seither drei Tore und zwei Assists in 15 Spielen. Am Mittwoch traf Scienza in der Nachspielzeit per Freistoß zum 3:3-Endstand bei Werder Bremen, heute blieb er bei der 0:2-Heimpleite gegen den FC St. Pauli wie die meisten seiner Teamkollegen blass. Vertraglich ist Scienza noch bis 2027 an Heidenheim gebunden.