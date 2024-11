PSV baggert weiter an Itakura – klare Ansage von Virkus

Während Borussia Mönchengladbach in der laufenden Saison die Konstanz vermissen lässt, weiß Ko Itakura als Stabilisator in der Defensive über weite Strecken zu überzeugen. Dementsprechend groß scheint auch das Interesse anderer Vereine am 35-fachen Nationalspieler zu sein. Laut ‚Bild‘ fühlte kürzlich erneut die PSV Eindhoven bei Gladbach bezüglich eines Transfers vor. Vor wenigen Wochen wurde auch der SSC Neapel ein Interesse am Verteidiger nachgesagt.

Roland Virkus verfolgt diesbezüglich einen klaren Plan mit Itakura. Gegenüber dem Boulevardblatt sagt der Geschäftsführer Sport: „Wenn es unmoralisch hohe Angebote für Spieler von uns gibt, dann muss sich ein Verein wie Borussia natürlich immer damit beschäftigen. Aber unser Ziel ist es sicher nicht, einen Spieler aus unserer zentralen Achse im Winter abzugeben.“ Das derzeit gültige Arbeitspapier von Itakura bei den Fohlen ist noch bis 2026 gültig.

Auch Gerardo Seoane weiß um die Begehrlichkeiten, die sein Schützling bei anderen Klubs weckt. „Die Spieler, die in ihren Klubs am besten performen, sind auf dem Transfermarkt immer begehrt, das ist normal“, so der Cheftrainer der Borussia. Anstatt mit Itakura eine wichtige Säule in der Abwehr zu verlieren, planen die Gladbacher gegenteilig eine Verstärkung auf dieser Position. Kevin Diks (28) vom FC Kopenhagen steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel nach Mönchengladbach.