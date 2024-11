M’gladbach: Diks-Transfer mit Verspätung?

Kurz vor Transferschluss machten im Sommer Meldungen die Runde, Kevin Diks (28) befinde sich im Anflug auf Borussia Mönchengladbach. Nur noch Details waren dem Vernehmen nach zu klären, letztlich platzte der Deal aber auf der Zielgeraden.

Aus den Augen hat der Bundesligist den Innenverteidiger vom FC Kopenhagen seitdem nicht verloren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Gladbach weiter an Diks interessiert. Vier Millionen Euro sollen der Borussia ohne vorherige Verkäufe für Wintertransfers zur Verfügung stehen.

In etwa so viel war im Sommer als Diks-Ablöse im Gespräch. Mittlerweile, rund ein halbes Jahr vor Vertragsende, dürfte der Preis noch einmal etwas gefallen sein, wenngleich der auch als Außenverteidiger einsetzbare Rechtsfuß inzwischen für die indonesische A-Nationalmannschaft debütiert hat.

Bedarf in der Gladbacher Abwehrzentrale könnte vor allem dann akut werden, sollte vorhandenes Personal den Abflug machen. Ko Itakura (27), für den die PSV Eindhoven im Sommer 15 Millionen Euro geboten hatte, könnte laut ‚Bild‘ so ein Kandidat sein. Aber auch ein Verbleib von Nico Elvedi (28) ist nicht in Stein gemeißelt.