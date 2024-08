„Positive Signale“: PSV erhöht Itakura-Angebot

Die PSV Eindhoven versucht seit geraumer Zeit hartnäckig, Ko Itakura (27) von Borussia Mönchengladbach loszueisen. Den wichtigen Innenverteidiger so kurz vor Ende des Transferfensters zu verlieren, wäre für die Fohlen ein heftiger Verlust. Ein solches Szenario wird jetzt aber immer realistischer.

Denn laut ‚Bild‘ haben die Niederländer ein neues Angebot abgegeben. Inzwischen könnten die Gladbacher 15 Millionen Euro Ablöse kassieren. Hinzu kämen Bonuszahlungen für Titelgewinne und das Erreichen bestimmter Ziele in der Champions League. Und ebenjene Königsklasse ist auch der Knackpunkt an der Geschichte. Denn dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge wurden von der Spielerseite aus „positive Signale“ an die PSV gesendet. Itakura sei „begeistert“ von der Möglichkeit, Champions League zu spielen.

„Ab einer bestimmten Summe muss sich ein Verein wie wir immer mit der entsprechenden Personalie auseinandersetzen“, zitiert ‚Bild‘ Sportchef Roland Virkus. Abgeben wollen die Verantwortlichen der Borussia Itakura eigentlich nicht. Vielmehr soll ein zusätzlicher Verteidiger kommen. Dementsprechend könnten noch zwei äußerst geschäftige Tage vor Virkus und seinem Team liegen. Insbesondere dann, wenn Itakura tatsächlich in Richtung Eindhoven aufbricht.